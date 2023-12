Paulo Serra vai palestrar sobre cidades resilientes na COP 28

Santo André estará na COP 28, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento começou em 30 de novembro e vai até o dia 12, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e reunirá líderes mundiais visando debater medidas de enfrentamento às mudanças climáticas. A cidade será representada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), que vai palestrar, na quarta-feira, no painel Adaptação à Mudança: Percepção sobre a Resiliência Hídrica nas Cidades Brasileiras, sobre cidades resilientes.

Santo André foi selecionada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) após receber premiações envolvendo o tema sustentabilidade, como a etapa estadual do prêmio Band Cidades Excelentes, promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila, no início de novembro, e o Prêmio Cidades Sustentáveis, em Governança, pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em junho, entre outros. Os reconhecimentos vêm após uma série de ações do município, que serão apresentadas no evento.

“Nós recebemos o convite da COP 28, por já sermos premiados na área de sustentabilidade e termos boas políticas públicas na área das cidades resilientes, que são as cidades que criam mecanismos de resposta, de previsibilidade e de ações para enfrentar essa questão das mudanças climáticas. Então, Santo André tem a experiência dos bueiros inteligentes, das nossas estações meteorológicas, além do Centro de Resiliência, que inauguramos”, diz Serra, que ainda destaca o avanço do saneamento básico no município, que, segundo ele, passou de 28% para quase 80% em sete anos, e as usinas fotovoltaicas, com geração de energia limpa, além de economia na conta de luz de prédios públicos.

Esta é a primeira vez que a cidade é convidada para participar do evento. O prefeito também destaca a presença de representantes de grandes países e cidades, e afirma que, embora o Brasil ainda não tenha participação mais efetiva no evento, cada vez mais este intercâmbio tem gerado experiências riquíssimas, também em políticas públicas. O chefe do Executivo andreense quer conhecer as principais ações que outros lugares do mundo têm adotado contra os reflexos da mudança climática, para poder melhorar questões como prevenção, atendimento, tempo de resposta e serviços em Santo André.

“É uma alegria muito grande participar, poder representar não só Santo André, mas todo o Grande ABC na COP, e em um tema tão importante e tão presente. Há alguns anos falávamos da mudança climática, como se ela nunca fosse ter consequências no nosso dia a dia, e hoje já vivemos elas”, afirma Serra, ao destacar a importância da troca de experiências. “É um assunto que vai ser um desafio para a cidade, e vamos ter que encará-lo porque as ferramentas que contávamos no combate às enchentes e outros fenômenos climáticos talvez não sejam mais tão eficazes frente a essas novas mudanças climáticas que a gente está se deparando”, afirmou.

Iniciativas serão apresentadas no evento

Os bueiros inteligentes, desenvolvido por profissionais da própria Prefeitura de Santo André, em parceria com a empresa Indflow, conta com um sensor que informa se o cesto está cheio e emite um alerta. O sinal chega a um servidor, no qual a informação é captada e é determinada a necessidade da limpeza imediata ou não da boca de lobo. O item tem por objetivo impedir que os resíduos cheguem à rede de esgoto e aos córregos, bem como alertar para um ponto que pode provocar acúmulo de água.