Ação local, impacto global

A experiência de Santo André com programas ambientalmente sustentáveis, que fizeram dela uma cidade capaz de contribuir com a campanha mundial para estancar as agressões ao meio ambiente, levou o prefeito Paulo Serra (PSDB) a ser convidado para discursar na COP 28, a renomada conferência climática organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas) que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A palestra do tucano está agendada para quarta-feira. Na oportunidade, o gestor andreense deve expor as ações promovidas pela administração na gestão da água, um dos recursos naturais cujo desperdício está na raiz do aquecimento global. É preciso ouvir os municípios.

Cidades têm muito a contribuir no enfrentamento das mudanças climáticas. São nos municípios que muitas das soluções práticas podem ser implementadas. Sob a gestão de Paulo Serra, Santo André se tornou paradigma de como a atuação local pode ter impacto global. Tome-se como exemplo o programa andreense de instalação de usinas fotovoltaicas, que, em futuro breve, passarão a abastecer boa parte da cidade com energia elétrica gerada pela luz solar, mais responsável ambientalmente que a produzida em usinas hidrelétricas. O prefeito terá a oportunidade de demonstrar ao mundo, em lugar de destaque, que ações locais ajudam na construção de futuro sustentável para toda a humanidade.

Ao abordar a relevância dos projetos implantados em Santo André na luta contra as mudanças climáticas, Paulo Serra estará ressaltando a importância de parcerias entre todas as esferas governamentais na pavimentação de caminho que promova equilíbrio entre desenvolvimento humano e preservação da natureza. A participação andreense na COP 28 comprova o trabalho vital dos líderes municipais na elaboração de futuro sustentável. Ao abrir espaço para prefeitos mostrarem suas experiências, a ONU reafirma a convicção de que mudanças locais ecoam globalmente, inspirando outros líderes a seguir o exemplo e transformar suas cidades em verdadeiros baluartes da sustentabilidade.