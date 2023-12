Milan bate o Frosinone e tenta aproximação com os líderes do Campeonato Italiano

Depois de quatro jogos sem vitórias no torneio, o Milan voltou a triunfar neste sábado ao derrotar o Frosinone por 3 a 1. Consolidado na terceira colocação, o time do técnico Stefano Pioli chegou aos 29 pontos e agora busca uma aproximação com os líderes do Campeonato Italiano.

A Juventus, que já venceu seu compromisso na rodada(2 a 1 sobre o Monza), tem 33 pontos. Com um a menos, a Inter entra em campo neste domingo, desafia o Napoli, e pode alcançar o primeiro posto em caso de triunfo ou até empate, já que tem melhor saldo de gols do que a rival de Turim.

Apesar de não ter tanta tradição na elite do futebol da Itália, o Frosinone vem realizando uma campanha até surpreendente. A equipe ocupa a parte intermediária da classificação com 18 pontos.

Os dois times voltam a entrar em campo pelo Campeonato Italiano no próximo final de semana. No sábado, o Milan visita a Atalanta. No dia seguinte, o Frosinone recebe o Torino.

O Milan iniciou a partida disposto a abrir vantagem logo no início, mas a melhor chance só apareceu aos 35 minutos. Yunus Musah recebeu a bola na entrada da área e carimbou a trave. A oportunidade perdida animou o Milan, que adiantou a marcação e abriu o placar oito minutos depois.

Em boa trama do seu ataque, Luka Jovic se livrou da marcação e aproveitou uma sobra dentro da área para tentar a finalização. O tiro saiu rasteiro e o goleiro Turati não conseguiu fazer a defesa: 1 a 0, aos 43 minutos.

Mais focado, o Milan ampliou a sua vantagem no começo da etapa final. A defesa do Frosinome foi surpreendida pelo bom passe de Mike Maignan para Pulisic. O atacante entrou na área com liberdade e fez 2 a 0 aos cinco minutos. Aos 30 minutos, mais uma bola na rede. Após escanteio, Tomori pegou o rebote e fez 3 a 0. De falta, Brescianini descontou no final

Mais dois jogos foram disputados neste sábado pela rodada do final de semana. Jogando diante de seus torcedores, o Genoa ficou no empate de 1 a 1 com o Empoli. Malinovsky abriu o placar para os donos da casa na etapa inicial. No segundo tempo, Cancellieri aproveitou passe de Kovalenko para igualar o marcador.

O resultado de 1 a 1 não foi bom para nenhuma das duas equipes, que lutam para se distanciar da zona de rebaixamento da competição. O Genoa chegou aos 15 pontos, quatro a mais que o Empoli.

Na outra partida, a Lazio recebeu o Cagliari e venceu o duelo por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Pedro, aos oito minutos do primeiro tempo. Com o triunfo, a Lazio alcançou os 20 pontos. Na antepenúltima colocação, o Cagliari contabiliza dez.