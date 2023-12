Real Madrid vence Granada com gol de Rodrygo e volta a liderar o Campeonato Espanhol

O Real Madrid contou mais uma vez com a boa fase de Rodrygo para garantir a vitória de 2 a 0 sobre o Granada, neste sábado, e voltar a comandar a classificação do Campeonato Espanhol. Foi o sétimo gol do atacante revelado pelo Santos nos últimos cinco jogos. Em alta com a torcida, ele foi substituído no final por Gonzalo Garcia, e deixou o campo aplaudido.

O resultado foi fundamental para o Real Madrid voltar ao primeiro lugar. A equipe do técnico Carlo Ancelotti aparece empatada com o Girona no número de pontos (38), mas garante o topo da tabela por ter melhor saldo de gols.

Em um primeiro tempo bastante disputado, os donos da casa tiveram dificuldade para se impor e conseguir ameaçar a meta rival. Irritados com a severa marcação adversária, Bellingham e Rudiger acabaram sendo advertidos com cartão amarelo ainda na etapa inicial.

Aos 26 minutos, no entanto, a categoria de Toni Kroos fez a diferença para que o gigante espanhol conseguisse movimentar o marcador. Brahim Diaz recebeu bela assistência na área do Granada e, com um chute rasteiro, abriu o placar.

Senhor do jogo, mas sem conseguir ser efetivo no ataque, o Real Madrid definiu o confronto logo na volta do intervalo. Aos 12 minutos, após boa trama pelo lado esquerdo, a bola sobrou para a conclusão de Bellingham. O goleiro defendeu parcialmente, mas Rodrygo aproveitou o rebote para fazer 2 a 0.

A partir daí, o Real Madrid administrou a vantagem e contou com a categoria de Bellingham para cadenciar o ritmo da partida. Sem força para conseguir pressionar o adversário, o Granada teve de se contentar com o revés fora de casa.

Quem também entrou em campo neste sábado foi o Athletic de Bilbao, que goleou o Rayo Vallecano jogando em casa. A vitória de 4 a 0 começou a ser construída com Guruzeta, no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Alfonso Espino, contra, aumentou a vantagem para os donos da casa.

Num intervalo de quatro minutos, Inaki Williams fez o terceiro e Nico Wiiliams definiu o triunfo de 4 a 0. Na classificação, o Bilbao chegou aos 28 pontos, nove a mais que o Rayo Vallecano.