Furto de equipamentos afeta abastecimento de água em Ribeirão

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informa que, devido a furto de equipamentos no Booster Jardim Verão durante esta madrugada, o abastecimento em Ribeirão Pires está afetado. Os bairros prejudicados são Jardim Iramaia, Chácara Pilar Velho, Vila Zilda, Jardim Verão, IV Divisão, Tecelão, Vila Rica, Vila Bonita, Itrapoã, Tanque Caio, Recanto Irani. Hoje, a temperatura máxima na cidade pode chegar a 31ºC.

A manutenção já está em andamento com previsão de conclusão na tarde de hoje e normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradual no decorrer da noite.

A Sabesp reforça a necessidade de usar a água com consciência e de priorizar o uso da água das caixas residenciais para higiene e alimentação até o fornecimento esteja totalmente normalizado. Os imóveis que possuem caixa d'água com reservação, para no mínimo 24 horas de consumos, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.