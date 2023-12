Kamala pede que Israel proteja civis em Gaza e diz que EUA defende solução de 2 Estados

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse há pouco que, apesar de considerar legítima a reação de Israel aos ataques terroristas do Hamas, a maneira como isso é feito importa. "Nós apoiamos os objetivos militares legítimos de Israel para eliminar a ameaça do Hamas, mas leis internacionais precisam ser respeitadas", disse, acrescentando que imagens de civis atacados na Faixa de Gaza nas últimas semanas são "devastadoras" e que muitos inocentes palestinos já morreram no conflito.

"Todos nós queremos que esse conflito termine o mais rápido possível, garantindo segurança a Israel e ao povo palestino", reforçou a vice-presidente dos EUA. Ela lembrou ainda que é preciso se preparar para o momento em que o conflito terminar, e garantiu que os Estados Unidos não irão permitir a realocação forçada de palestinos ou a reocupação de territórios pelo governo israelense.

Harris ainda pontuou que a comunidade internacional precisa estar disposta a contribuir com a reconstrução de Gaza após o confronto, garantindo a construção de casas, hospitais e redes de energia elétrica e de água.

A vice-presidente dos EUA ainda apelou para que as autoridades palestinas respeitem a vontade do povo palestino e tenham responsabilidade sobre a segurança do território. "Deve haver acordos de segurança que sejam aceitáveis para Israel, o povo de Gaza, a Autoridade Palestina e os parceiros internacionais", frisou Harris, que em seguida defendeu a solução de dois estados para o confronto. "Continua sendo o melhor caminho em que acreditamos."