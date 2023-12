Primeiros dez minutos de Percy Jackson e Os Olimpianos são divulgados com exclusividade na CCXP23, saiba o que esperar

Preparados para ingressarem no Acampamento Meio Sangue? Neste sábado, dia 2, no painel da Disney +, na CCXP23, foram exibidos com exclusividade os primeiros dez minutos da série Percy Jackson e Os Olimpianos.

Nas primeiras cenas mostradas para o público, Percy, vivido por Walker Scobell, se descobre um semideus - e, para quem é fã de carteirinha da saga, esses momentos estão bem fiéis ao livro e ao filme. Os espectadores também acompanharam como vai ser o primeiro encontro entre o filho de Poseidon e Grover Underwood, papel de Aryan Simhadri, o melhor amigo do protagonista.

A série se passa em Nova York, nos Estados Unidos, e acompanha mais da vida de Percy, um jovem metade humano, metade deus. O rapaz descobre depois de crescido ter poderes e ser filho de Poseidon, deus dos mares e das águas. Para tentar entender melhor sobre a novidade, ele vai para o Acampamento Meio Sangue, repleto de adolescentes assim como ele.

No lugar, ele treina vários aspectos e entende melhor sobre como conviver com os poderes. Para apoiar o jovem Percy, Grover e Annabeth Chase se aproximam dele e o ajudam nas dificuldades de um ser não completamente humano.

Nos momentos apresentados na CCXP23, o primeiro contato com a Annabeth é mostrado. A cena rola já no Acampamento Meio Sangue, que conta com uma cinegrafia incrível seguindo os livros de Rick Riordan.

O jovem Walker Scobell foi outro destaque da série. Com sua atuação, ele relembra muito o personagem descrito nos romances. O ator escolhido encaixou perfeitamente com o charme e confusão típicos de Percy Jackson.