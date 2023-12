No Brasil, Jodie Foster e Kali Reis contam perrengues das gravações de True Detective: Terra Noturna

Jodie Foster está em solo brasileiro promovendo seu próximo projeto, True Detective: Terra Noturna, da HBO Max. Junto com a estrela estão Kali Reis, a outra protagonista do programa, e Issa López, diretora da nova temporada da série, que tem previsão de chegar ao streaming dia 14 de janeiro de 2024.

As atrizes e a diretora participaram nesta sexta-feira, dia 1º, de uma coletiva de imprensa, para contar um pouco mais sobre a nova temporada de True Detective. Já no próximo sábado, dia 2, o grupo vai falar com os fãs de cultura pop na CCXP23.

Kali Reis revelou que uma de suas sensações nas gravações não precisou de atuação nenhuma. Como as detetives, Liz Danvers, vivida por Jodie Foster, e Evangeline Navarro papel de Kali, estão no Alasca, Estados Unidos, o frio era bem presente ao longo da produção da série.

- Estava frio, bem frio. Se parecer que estava frio, é porque realmente estava, não teve muita atuação minha nessa parte.

Foster completou que teve sorte e não passou por tantos problemas ao longo da gravação- mas citou alguns. Mesmo tendo sofrido com as baixas temperaturas, ela disse que a colega teve momentos piores:

- Realmente fez muito frio, especialmente para a Kali, ela teve mais cenas externas, ela ficou com a perna congelada. Tiveram dias em que estava congelante, tivemos que deixar o local das gravações a meia-noite porque tinha uma tempestade de neve vindo, mas ainda assim eu sinto que tive sorte. Só fiquei doente por uns oito a dez dias e perdi minha voz. Mas no final de tudo, você esquece quão difícil foi.

Mesmo que as duas tenham passado por poucas e boas ao longo das gravações de True Detective, por conta do tempo no Alasca. Jodie disse que muito mais situações difíceis poderiam ter rolado e no final não aconteceu nada grave:

- Os deuses estavam com a gente, de uma forma estranha. A gente fez uma cerimônia da árvore antes de começar as gravações, plantamos uma árvore, tomamos chocolate quente, alguns fizeram orações... A árvore nos protegeu e fez o tempo que precisávamos. Muitas coisas poderiam dar errado e não deram.

Concordando com a colega de cena, Reis contou que mesmo que alguns momentos tenham sido complicados, ela conseguiu lidar bem com tudo por ter o apoio de Jodie e Issa.

- Foi uma experiência incrível, que melhor forma de estar nessa indústria do que ao lado destas mulheres tão maravilhosas e aprender com elas também. Foi difícil, mas mas era uma história em que eu fiquei muito honrada de trabalhar.