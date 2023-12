Kally Fonseca desabafa sobre Cezar Black após sair de A Fazenda 15: Ainda sem acreditar!

Depois de ser eliminada de A Fazenda 15 e participar do Hora do Faro, Kally Fonseca desabafou nos Stories após ter acesso ao celular e à internet. A cantora começou escrevendo que tinha descoberto coisas não muito legais, principalmente envolvendo Cezar Black, seu affair no jogo:

Nessas primeiras horas com meu celular, vendo muitas coisas que lá dentro eu não enxerguei. Ainda sem acreditar! Mas vou ficar bem. Depois falo melhor com vocês.

Continuando com seu posicionamento, Kally apareceu no Instagram e falou com os seguidores. Ela explicou que depois de ver algumas situações ela está no momento de aceitação:

- Tive acesso a muita coisa. Estou assimilando muita coisa. Estava tentando entender o porquê de tantos comentários, o porquê de tudo o que aconteceu, por que eu saí da fazenda. Estou tentando assimilar e não tá sendo fácil pra mim, tá? É bem difícil ver as coisas aqui de fora, a proporção que isso deu. Mas é triste, né, gente?

A ex-peoa, revelou que nem ela conseguiu se reconhecer em alguns momentos de A Fazenda 15:

- Me vi muitas vezes fora de mim. Muitas vezes cheguei a nem me reconhecer. Só eu sei o que eu passei lá dentro, só eu sei dos meus sentimentos e o quanto não foi fácil. Às vezes eu entendo o propósito de Deus. Às vezes é preciso sair de um lugar pra poder abrir o olho. É preciso você perder um sonho pra poder entender que, se você continuasse naquele lugar, ia se perder mais ainda. mas vou uma mulher forte, guerreira, consigo recalcular minhas rotas, entender os erros.

Para terminar, Fonseca explicou que iria descansar e voltar a se afastar um pouco do celular, já que recebeu muitas notícias de uma só vez. Mas a artista contou que queria ter conseguido o acesso à internet antes de participar do programa de Rodrigo Faro.

- Vou tentar respirar mais um pouco. Não está sendo fácil desde ontem - peguei ontem o telefone. Estou tentando colocar a cabecinha no lugar.