Bárbara Evans faz desabafo sobre crise do segundo filho: Fico chorando

Bárbara Evans é mamãe de Ayla e dos gêmeos Álvaro e Antônio. Com isso, a modelo frequentemente usa as redes socais para compartilhar informações sobre maternidade, detalhes sobre a gravidez e esclarecer dúvidas. Sem levar desaforo para casa, ela ainda tem momentos em que rebate críticas.

Mas, neste sábado, dia 2, a influenciadora só queria desabafar. Através dos Stories, ela contou que estava se sentindo muito culpada por não estar sabendo dividir a atenção entre os filhos:

- Estou aparecendo um pouco menos aqui. Estou com a crise do segundo filho. É muito difícil dividir a atenção, gente. Até com os dois. Penso: será que estou dando mais atenção para um do que para outro?. Fico chorando. Olha, não vou nem ficar falando, porque vai dar vontade de chorar. Está bem difícil. Fico pensando, começo a chorar. Quando estou com a Ayla, lembro que tenho que ficar com os meninos, e quando estou com eles penso que tenho que dar atenção para ela. Não está fácil na minha cabeça.

E continua:

- O lance é não pensar muito. Se eu ficar pensando muito, vai ficar pior ainda. Deixo acontecer e vou vivendo e não vou ficar me sentindo culpada. A mãe se sente culpada, nasce um filho e nasce uma culpa. Imagine o nasce o terceiro filho, nasce a terceira culpa. O negócio é ir levando da forma mais leve para não ficar chorando para conseguir aproveitar. É muito difícil, o coração fica apertado.