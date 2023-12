RB Leipzig vence e tira Dortmund do G-4 do Alemão; brasileiro marca em triunfo do Bochum

O RB Leipzig voltou a vencer no Campeonato Alemão ao derrotar o Heidenheim por 2 a 1, neste sábado, na RB Arena. Ainda pela 13ª rodada, o Bochum bateu o Wolfsburg, com direito a gol do brasileiro Bernardo, ex-Ponte Preta e RB Brasil, pelo mesmo placar.

A vitória levou o RB Leipzig para o quarto lugar, com 26 pontos, atrás apenas de Bayer Leverkusen (34), Bayern de Munique (32) e Stuttgart. De quebra, empurrou o Borussia Dortmund para o quinto lugar, com 24. O Heidenheim é o 14º, com 11.

O RB Leipzig foi dominante em toda a partida, mas só foi abrir o marcador aos 29 minutos do primeiro tempo, em um pênalti convertido por Kevin Muller. O segundo saiu aos 44 em uma bela troca de passes, que acabou com David Raum mandando para o fundo das redes. Nos acréscimos, o Heidenheim diminuiu em uma cabeçada de Lennard Maloney.

No segundo tempo, o RB Leipzig criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu ampliar. Com isso, passou a se defender e chegou a sofrer uma pressão no fim. No lance mais perigoso para o Heidenheim, Gimber mandou a bola por cima do travessão.

GOL BRASILEIRO DO BOCHUM

O Bochum recebeu o Wolfsburg neste sábado e venceu por 3 a 1. Um dos gols foi marcado pelo lateral Bernardo, que é filho do volante Bernardo Fernandes da Silva, ex-Santos, Vasco e Corinthians, e fez praticamente toda sua carreira na Europa. No futebol brasileiro, defendeu RB Brasil e Ponte Preta, além de passagens pelas categorias de base do Coritiba e Osasco Audax.

Com o resultado, o Bochum chegou ao quinto jogo de invencibilidade e chegou a 13 pontos, contra 16 do Wolfsburg, que perdeu a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para os torneios europeus.

Ainda neste sábado, o Borussia Mönchengladbach (8º) surpreendeu ao derrotar o Hoffenheim (6º), em casa, por 2 a 1. Já o duelo entre Bayern de Munique e Union Berlin acabou sendo adiado por causa da nevasca que atingiu algumas cidades da Alemanha e do Reino Unido.