Em momento raro, Rachel Sheherazade compartilha foto com os filhos

Momento família! Rachel Sheherazade compartilhou uma foto com os filhos, Clara e Gabriel, e também ao lado da mãe Hosana Gomes. Na imagem, todos aparecem combinando pijamas e com o gato de estimação no colo.

A jornalista é mais discreta com a imagem dos pequenos, mesmo participando de A Fazenda 15, Rachel não expôs muito sua vida pessoal.

Na legenda da foto, Sheherazade fez uma brincadeira perguntando como seus seguidores do Instagram iriam aproveitar a noite da última sexta-feira, dia 1º.

Os fãs de Rachel logo comentaram sobre como a família é fofa junta. Outros falaram do privilégio da jornalista ainda poder curtir a presença da mãe tão perto. Mas o que chamou a atenção da maioria foi a semelhança entre Sheherazade e sua filha, Clara.