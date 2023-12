Ao lado de Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth divulga novo filme na CCXP: Muito divertido ser o vilão

O primeiro dia de CCXP2023 foi um sucesso! E não poderia ser diferente, com o Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth finalizando os trabalhos no palco Thunder. A dupla marcou presença no festival para divulgar seu mais novo filme - Furiosa - da franquia Mad Max.

Depois de mostrar em primeira-mão o trailer do longa, Chris contou um pouco como foi atuar como vilão pela primeira vez. Vale lembrar que ele fez seu nome na pele do super-herói Thor, do universo da Marvel Studios.

- Foi muito divertido ser o vilão. Eu adorei porque ele é realmente brutal. Depois de viver Thor por tantos anos, foi bom. Foi um experimento divertido e trouxe um frescor que eu precisava.

Ao falar um pouco sobre o personagem, ele ainda declarou:

Ele é violento e muito complicado. Uma pessoa brutal do universo pós-apocalíptico de Mad Max, um produto de seu tempo. Ele é movido pela brutalidade. É matar ou morrer. Há um carisma que faz com que as pessoas o sigam. É muito diferente de tudo o que eu já fiz.

Já bateu ansiedade, né?