Ao lado de Duda Nagle, Sabrina Sato celebra cinco anos da filha com reflexão: A Zoe é abençoada por ter essa família tão unida

E foi assim, com muita coxinha, brigadeiro e sorvete, que Sabrina Sato e Duda Nagle comemoraram a chegada dos cinco anos de idade da filha, Zoe, em São Paulo. O festão aconteceu em São Paulo, na tarde desta sexta-feira, dia 1.

Ao conversar com os jornalistas, na porta do evento, Sabrina desabafou:

- Eu me sinto exausta, brincadeira

Deixando as piadas de lado, ela falou um pouco sobre a filha e sua personalidade forte:

- Estar com a minha filha diariamente, convivendo, aprendendo com ela. Eu aprendo muito mais com ela do que ela comigo. É bom demais. Eu não imaginava que com cinco anos ela já estivesse dando opinião, eu já não podia mais escolher o tema da festa. Eu sou tranquilissíma perto dela, vocês não têm noção não.

Sato e Duda chegaram juntos, no mesmo carro, na festa. Recentemente, os dois revelaram que pretendem passar o Natal juntos, mesmo após o divórcio.

- A Zoe é abençoada por ter essa família tão unida. E a gente é abençoado de ter a Zoe como filha. A gente pretende ser amigos, companheiros nos cuidados com a educação com a Zoe. A gente se separou como um casal, mas não como cuidadores da nossa filha. A gente assumiu essa responsabilidade já na gravidez e vamos cumprir essa responsabilidade até o final das nossas vidas.