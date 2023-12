Florence Pugh e Austin Butler desembarcam para a CCXP23

A cidade de São Paulo está ficando pequena para tantos grandes nomes da indústria do cinema! Desde o dia 30 de novembro está rolando a CCXP23, maior evento de cultura pop e geek do país, com a presença de atores internacionais.

Aos poucos, eles foram desembarcando em terras paulistanas. Neste sábado, dia 2, por exemplo, foi a vez Florence Pugh chegar lindíssima por aqui! A atriz estará no evento neste domingo, dia 3, para divulgar o filme Duna.

Inclusive, Austin Butler, que também desceu do avião neste sábado, estará no mesmo painel. Diferente de Pugh, no entanto, ele preferiu chegar discreto no Brasil, com boné e máscara tampando o rosto.