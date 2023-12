Viviane Araújo, Paolla Oliveira e outras famosas arrasam em mini desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro

Estamos em dezembro, mas não se engane, o Carnaval já está batendo na porta! Prova disso é que na noite da última sexta-feira, dia 1, as Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro promoveram um mini desfile para esquentar os ânimos para 2024.

Desfilando pelo Salgueiro, Viviane Araújo arrasou com um look todo trabalho em transparências. A musa é de casa e desfila ela escola há anos.

Continuando, já pela Grande Rio, quem brilhou foi Paolla Oliveira. A musa vira e mexe enfrenta críticas pelo seu corpo, mas não deixa que isso lhe impença de arrasar na avenida. Certa ela, né?

Lexa e Rafa Kalimann também abrilhantaram a noite. A cantora pela Lexa Unidos da Tijuca, e a atriz pela Imperatriz Leopoldinense.

Já bateu vontade de curtir o Carnaval, né?