Astro de Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin recebe estrela na calçada da fama de Hollywood ao lado de Catherine O'Hara

O mês de dezembro sempre foi um momento especial para Macaulay Culkin, estrela de um dos maiores sucessos natalinos de todos os tempos - o clássico Esqueceram de Mim. Mas, dessa vez, ele ganhou um novo motivo para celebrar o mês. Neste sábado, dia 1º, ele foi premiado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood.

Durante seu discurso, ele falou sobre a família, emocionando a esposa Brenda Song: - Gostaria de agradecer à Brenda. Você é absolutamente tudo. Você é a melhor pessoa que já conheci. E depois do nascimento dos nossos dois meninos, você se tornou uma das minhas três pessoas favoritas.

O casal posou junto na entrada do evento. Além deles, os filhos dos dois: Carson e Dakota, estiveram no momento mais que especial para a estrela de Esqueceram de Mim. Brenda e Macaulay são um dos casais mais queridinhos do público e encantou ao ter fotos trocando carinhos e beijos divulgadas na Internet. O dois estão juntos desde 2017.

Uma das presenças ilustres que esteve no evento foi Catherine O'Hara, que interpretou a mãe de Macaulay no longa de natal. Os dois protagonizaram um lindo reencontro entre mãe e filho da ficção, a atriz aproveitou para fazer um pequeno discurso em homenagem a Culkin.

Os amigos mais próximos de Macaulay também marcaram presença na data especial. Em meio a eles estava a afilhada do ator, com quem ele sempre foi bem ligado, Paris Jackson, filha de Michael Jackson.