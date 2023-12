Após cirurgia de retirada da bolsa de ileostomia, Preta Gil aparece fazendo fisioterapia

Depois de ter sido diagnosticada com câncer no intestino grosso em agosto de 2022, a vida de Preta Gil virou de cabeça para baixo. Desde então, a cantora focou no tratamento, passou por sessões de quimioterapia e uma cirurgia para retirada do tumor.

Com isso, ela acabou ficando três meses com uma bolsa de ileostomia, enquanto seu

corpo se recuperava. Pelo menos até o dia 1 de dezembro, quando realizou um segundo procedimento para retirada da bolsa.

No dia 2 de dezembro, Preta apareceu já depois da cirurgia fazendo fisioterapia. Ainda no hospital, a cantora confirmou que está bem e se recuperando

Já estou no quarto! Obrigada pelas mensagens de amor e carinho, escreveu a filha de Gilberto Gil.