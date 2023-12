COP28: Mercadante diz que IRA/EUA é plano Marshall ao contrário e penaliza emergentes

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou neste sábado que a lei climática americana - chamado Inflation Reduction Act (IRA) - retira a competitividade de empresas de economias emergentes, como o Brasil. Em um painel durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), que ocorre em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Mercadante disse que o IRA é um "Plano Marshall ao contrário", referindo-se ao programa americano que apoiou a reconstrução de países penalizados durante a Segunda Guerra Mundial.

A lei climática americana oferece incentivos fiscais para a produção nos Estados Unidos de painéis solares, veículos elétricos e outros produtos de energia renovável feitos com metais extraídos nos Estados Unidos ou países com acordos de livre comércio com os EUA.