Dizendo o 'sim' no mundo encantado de Harry Potter

Famílias com bebês, fãs, pessoas fantasiadas de heróis, feiticeiros e monstros espalhadas por todos os pavilhões. E, claro, filas - era preciso esperar até uma hora para conseguir um button, por exemplo. Para apaixonados por cultura pop, porém, tudo vale a pena na CCXP, feira que ocorre até domingo, 3, no São Paulo Expo, reunindo atores e diretores de televisão e de cinema.

Mas Lucas Monteiro e Beatriz Fontes de Oliveira Alves não precisaram aguardar em nenhuma fila. Seus lugares estavam reservados no altar fictício montado no estande de uma plataforma de streaming para a celebração do casamento deles. Tudo simbólico, claro, mas ainda assim especial.

Os dois são fãs da franquia de filmes Harry Potter e foram os primeiros a declarar o "sim" do enlace em uma CCXP, na quinta-feira, 30. Mais tarde naquele dia, outros casais também puderam participar da ação com trajes temáticos e sair de lá com um certificado de casamento - ainda que de brincadeirinha -, foto impressa e lembrancinhas.

Nostalgia

Lucas e Beatriz já são casados de papel passado há quase cinco anos. Eles viram a oportunidade como uma renovação de votos. "Foi muito nostálgico e é sempre muito emocionante descer as escadas vestida de noiva", diz Beatriz, que usava um vestido branco, coberto com uma capa de bruxa e um cachecol da Grifinória, uma das quatro casas de magia dos filmes inspirados nos livros de J. K. Rowling.

"Foi muito legal ter outras pessoas presentes também, tão fãs de Harry Potter quanto a gente. Foi uma experiência bem diferente do primeiro casamento, mas muito emocionante também", contou Lucas, que é youtuber especialista em cultura pop. O celebrante foi Thiego Novais, que também é youtuber, mas especializado em Harry Potter.

Ao final, teve até o tradicional arremesso de buquê.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.