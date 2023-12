Feirão de Natal recebe 2.231 pessoas em busca de emprego

O Feirão de Natal, organizado pela Prefeitura de São Bernardo, recebeu 2.231 pessoas, ontem, no Giásio Poliesportivo. Durate o dia, as 43 empresas participantes do evento, disponibilizaram cerca de 1.600 vagas. As funções de auxiliar de logística (115 vagas), auxiliar de produção (71), operador de telemarketing (167) e auxiliar de limpeza (68) foram as que mais tiveram vagas na atividade.

Moradora do bairro Jordanópolis, Sabrina Souza, 24 anos, foi de admitida a contratante. Ela se candidatou e conquistou uma das vagas ofertadas pelo Bem Barato no feirão de Aniversário, há pouco mais de três meses, iniciando trabalho no setor de Recursos Humanos da empresa. Ontem, a estudante de psicologia, foi designada para selecionar potenciais contratados da firma no feirão. “É gratificante. Fico até emocionada com a situação. As pessoas vêm para o feirão com muita esperança, na expectativa de recolocação”, afirmou.