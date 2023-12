Papai Noel chega de tirolesa em abertura do Natal Solidário

O Papai Noel chegou hoje à noite de tirolesa no Paço Municipal de Santo André para a abertura do Natal Solidário da cidade. O local ficará enfeitado com árvore de 22 metros, carrossel, roda gigante e fábrica do Papai Noel até 24 de dezembro. O evento teve fogos de artifícios silenciosos e contação de história com o tema de “Santo André e a Terra Encantada do Natal”.

O empresário Fabiano Machado, 52 anos, morador da Vila Assunção, em Santo André, levou toda família para assistir o evento. “Vim com a minha esposa, filhas, sobrinha, irmã e cunhado. O Natal reforça a importância da família, da união, da esperança e da fé. As festas que estão acontecendo são muito bonitas, ainda mais depois da pandemia. Temos que preservar e valorizar cada momento desse.”

A filha dele, Beatriz D’Avila, 8, não perdeu a oportunidade de ver o Papai Noel. “Já fiz a cartinha para ele. Pedi um tablet nesse ano”, conta a garota enquanto assistia a apresentação do coral natalino. As brincadeiras no Paço acontecem de terça a sexta, das 14h às 22h, sábados e domingos, das 10h às 22h.

De acordo com o Prefeito Paulo Serra (PSDB), o investimento do Natal Solidário é de R$ 3 milhões, sendo majoritariamente custeado pela iniciativa privada. “Fomos melhorando a estrutura e trazendo novas experiências ao Natal, agregando tecnologias e mais interação com os munícipes. Hoje é o primeiro dia, temos outras ações que ocorrerão ao longo do mês, em especial a feira no Paço.”

As Casa do Papai Noel e Vila de Natal no Parque Celso Daniel começam a funcionar neste sábado (2) e ficam disponíveis até 23 de dezembro, de terça a sexta, das 14h às 22h, e sábados e domingos, das 10h às 22h. Entre 8 a 10 de dezembro, o estacionamento do Paço receberá a Feira do Natal Solidário (sexta das 18h às 22h, e sábado e domingo, das 12h às 22h). Toda programação está disponível pelo site (https://www.santoandrenatalsolidario.com.br/).