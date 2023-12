Ação social em Diadema distribui ingressos de parque de diversões

Em uma ação social, famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica da região de Eldorado em Diadema receberam cerca de 200 ingressos para o Super Park, parque de diversões que está passando uma temporada no bairro. A atividade ocorreu no último domingo (26 de novembro) e na quinta-feira (dia 30), com munícipes já cadastrados na atividade.

Segundo os organizadores, a iniciativa visa proporcionar a oportunidade proporcionar divertimento para famílias que não tem condições de comprar os ingressos.

O Super Park está situado na avenida Presidente Prudente, bairro de Eldorado em Diadema.