São Paulo pode dar uma ‘mãozinha’ ao Palmeiras

O São Paulo pode ter papel importante nessa reta final de Brasileirão. Caso complique para o Atlético-MG hoje, 21h, no Mineirão, o Tricolor dará uma ‘ajudinha’ ao Palmeiras, que poderá conquistar o título enste domingo (3) se vencer o Fluminense e Flamengo e Botafogo tropeçarem. Não bastasse ser um dos ‘fiéis da balança’ dessa rodada, o São Paulo ainda poderá ter papel decisivo na última rodada, caso o campeonato não termine amanhã. O Tricolor fechará a sua participação no Brasileirão contra o Flamengo no Morumbi.

O técnico Dorival Júnior não dá sinais de desinteresse na partida e deverá escalar time completo. Quem volta a ficar à disposição é o atacante Erison que cumpriu suspensão contra o Bahia.

Já garantido na Libertadores do próximo ano, o Tricolor está em uma posição confrotável no Brasileiro e não corre nenhum risco. O time está na 9ª posição com 50 pontos. Mesmo nessa situação, Dorival Júnior tem reafirmado em suas coletivas que o objetivo é terminar o ano na melhor posição possível.

O Atlético-MG vem de uma importante vitória por 3 a 0 contra o Flamengo no Maracanã e ocupa a terceira posição com 63 pontos. O Galo ainda sonha com o título.