Cesar Tralli compartilha cliques ao lado de Alcione e brinca ao mandar recado para Ticiane Pinheiro: Ela não vai te passar a perna

E não foi só ela que curtiu o encontro! Como você acompanhou, o aniversário de Angélica promoveu alguns encontros para lá de icônicos. Após a cantora Alcione compartilhar fotos ao lado do jornalista Cesar Tralli, o homem de 52 anos de idade também aproveitou para compartilhar alguns cliques da comemoração, que aconteceu no último sábado, dia 25.

Nas redes sociais, o jornalista falou como foi seu encontro com Marrom após a cantora elogiar suas pernas.

Recordar é viver? encontro histórico com a diva, Alcione! E eu disse pra Tici, com toda alegria e bom humor: Pode vir, que ela não vai te passar a perna, não! Muito obrigado, Alcione, por tanto carinho, simpatia e humildade. Tietei bonito, declarou o apresentador do Jornal Hoje.

Para quem não se lembra, a brincadeira começou porque em outubro de 2023, a cantora, de 75 anos de idade, disse durante uma entrevista ao programa Som Brasil que achava bonito o formato das pernas de Tralli. O momento acabou viralizando nas redes e tanto o jornalista quanto Ticiane Pinheiro, esposa de Tralli, entraram na brincadeira.

Na imagem publicada nesta quinta-feira, dia 30, a mulher de 47 anos de idade comentou:

Alcione, nós te amamos!