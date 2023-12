Fábio Santos se prepara para despedida e homenagem do Corinthians após 'pior ano da carreira'

O lateral-esquerdo Fábio Santos receberá uma homenagem do Corinthians neste sábado, antes do início do aquecimento da partida contra o Internacional, marcado para as 18 horas, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Brasileirão. Aos 38 anos, o jogador decidiu se aposentar, portanto o duelo com os colorados será o último dele no estádio corintiano. A última partida como profissional deve ser contra o Coritiba, quarta-feira, no Couto Pereira.

O clube alvinegro não forneceu maiores detalhes sobre a homenagem. Além de informar que a ação ocorrerá antes do jogo, apenas divulgou um logo especial ilustrado com uma comemoração de gol do veterano. Em vídeo divulgado pela Corinthians TV, Fábio Santos falou sobre a sensação de encerrar a carreira em um ano tão conturbado para o clube como foi 2023.

"O ano foi pesado, foi o pior ano da minha carreira, não só para mim, mas para todos dentro do clube. Foi muito complicado do começo ao fim. Realmente desgastou mais fora do que dentro de campo, mas acho que tudo é aprendizado, é amadurecimento, tudo tem um por quê. Vou sentir falta de praticamente tudo, principalmente do dia a dia, dos meus amigos que eu amo, todo mundo sabe disso", disse.

Embora a temporada derradeira de sua história como atleta profissional tenha sido repleta de frustrações, o lateral-esquerdo está satisfeito com aquilo que construiu. Só pelo Corinthians conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), um Campeonato Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013). Também vestiu as camisas de São Paulo, Kashima Antlers-JAP, Cruzeiro, Monaco, Santos, Grêmio, Corinthians, Cruz Azul-MEX e Atlético-MG.

"É difícil até de explicar. É uma mistura de sentimentos, estou há três dias sem dormir, a ansiedade realmente tomou conto, mas tenho a alma lavada, um sentimento de alegria de saber que o dever foi cumprido. Tudo aquilo que programei desde menino, tudo deu certo, e o sentimento é de gratidão por todos que fizeram que isso acontecesse, por todos os clubes que eu joguei, principalmente o Corinthians, não tem como não falar. É o clube do meu coroação. Ansioso para fazer um grande jogo e terminar de maneira bacana. Tenho certeza que vai ser uma tarde/noite especial.

Mais do que êxtase dos títulos, Fábio Santos sentirá falta do dia a dia proporcionado pelo futebol. A rotina de jogador, colocada como um problema por muitos atletas e ex-atletas, jamais foi um problema para ele. "Futebol nunca foi sacrificante para mim em nada. Concentração, viagem, intertemporada... nunca reclamei de nada. Para mim, sempre foi muito prazeroso fazer esse tipo de situações. Vou sentir falta do dia a dia, é o que mais vou sentir falar, essa resenha, as histórias, a brincadeira. O que eu não aguento mais são os meninos jovens, que me dão trabalho de mais, o Wesley, por exemplo", brincou.

Com 47 pontos, em 13º lugar, a duas rodadas do fim do campeonato, o Corinthians não está matematicamente livre do rebaixamento, mas a queda depende de uma série de variantes envolvendo os rivais na briga para não cair à Série B. O primeiro time na degola é o Bahia, 17º colocado, com 41 pontos. Um ponto conquistado pelos corintianos diante do Inter, portanto, já anula qualquer risco sem depender de outros resultados.