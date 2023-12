Bruno Fagundes revela que 'tentou ser hetero' e diz: 'Afundei em drogas'

O ator Bruno Fagundes, filho de Antônio Fagundes, revelou que "tentou ser heterossexual" e se afundou em drogas ao podcast Cara a Cara. Com medo de fracassar profissionalmente ao se assumir gay, ele contou que empresários artísticos o pressionavam para esconder a sua sexualidade. Veja acima.

"A minha vida inteira, por ser filho de famoso, fui muito pressionado por todos os agentes de celebridades e todas as engrenagens que fazem parte deste sistema, para que eu escondesse e mudasse a minha forma de ser, existir, viver e me mostrar. Isso é uma violência absurda. Vivi um momento da minha, quando eu tinha uns 19 anos, que tentei a todo custo ser hétero, porque eu estava tão pressionado e com medo de fracassar. As pessoas me diziam isso: 'você vai fracassar sendo gay'", contou.

Durante o relato, Bruno contou que usou muitas drogas na época. "Tudo isso me machucou muito. E eu queria, a todo custo, tentar entender formas de fazer parte do que as pessoas chamam de normal. Foi a época mais obscura da minha vida. Uma época que eu estava absolutamente afundado em drogas, num nível mortífero, bem pesado", disse.

O artista acredita que os pais não sabem de seu envolvimento com drogas. "Eu estava indo contra a minha natureza, estava sendo pressionado a mostrar algo que não era natural e confortável para mim. E de repente eu disse: 'eu preciso ser feliz'. E dentro do meu íntimo e pessoal, estava absolutamente resolvido. Era mais um olhar público sobre mim, e isso me deixava um pouco atordoado. Fui muito pressionado, e isso, para mim, era uma homofobia velada", completou.

Bruno Fagundes namora o ator Igor Fernandez. Assumidos desde janeiro deste ano, eles atuaram juntos na novela Cara e Coragem, da Rede Globo.