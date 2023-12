Maurício de Sousa anuncia animação de Horácio e nome de live-action de Chico Bento na CCXP23

O escritor Maurício de Sousa participou da Comic Con Experience 2023 nesta sexta-feira, dia 1º, e anunciou diversas novidades! O planejado era falar somente o nome do novo live-action de Chico Bento, mas o autor não aguentou a emoção e soltou mais informações!

Maurício anunciou que Horácio, o dinossauro de seus quadrinhos, ganhará uma animação dirigido por Carlos Saldanha. E ainda deu um spoiler:

- Os dinossauros demoraram milhões de anos para aparecer. Parece que o nosso também, mas espero que vocês brilhem muito com o meu dinossauro preferido (risos), disse.

Além disso, o nome do filme que contará a história do caipira Chico Bento também foi anunciado: Chico Bento e a Goiaba Maraviosa. O ator que dará a vida ao protagonista, Isaac Amendoim, ainda falou no evento como se sentiu em ter interpretado o personagem:

- Foi uma experiência nova, gostei demais de gravar. É legal demais da conta!