Gravações de cinebiografia de Michael Jackson já foram iniciadas

O filme que contará sobre a vida do Rei do Pop está cada vez mais próximo de ser real! No início do ano foi confirmado pelo diretor da cinebiografia, Antoine Fuqua, que Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson vai interpretar o cantor no filme!

Jaafar é filho de Jermaine Jackson, um dos irmãos que foi integrante da banda Jackson 5, na qual Michael iniciou sua carreira artística. E pelo que parece, as gravações finalmente foram iniciadas!

Um perfil de fãs dedicado ao cantor compartilhou um vídeo, através do X, dos bastidores em que o sobrinho do Rei aparece ensaiando os movimentos de Michael, e ainda usando um penteado da época de Thriller, Billie Jean e Beat It!

Confira o registro:

Filmagem de Jaafar Jackson atuando como seu tio Michael! As filmagens do filme biográfico de Michael Jackson começaram hoje em Los Angeles!

Intitulada Michael, a produção é escrita por John Logan, responsável por grandes sucessos, como O Aviador e 007 ? Operação Skyfall. Ainda não há informações sobre os outros integrantes do elenco e nem data de estreia. Agora é aguardar para mais!