Internautas apontam suposta indireta de Amanda Meirelles para Cezar Black

Será que foi? Amanda Meirelles viu o seu nome viralizar entre alguns internautas após gravar um vídeo nas redes sociais e mandar um recado aos seus seguidores.

A médica usou os seus stories para comemorar sua vitória no Acervo Awards, em que venceu na categoria Destaque em Reality.

- Esse prêmio veio devido a voto popular. Ou seja, as pessoas que me acompanham e que gostam de mim se mobilizaram para que eu conseguisse alcançar essa vitória. E isso é muito lindo, porque vai fazer um ano que eu entrei no reality, o que mostra que a nossa conexão não é momentânea, disse.

Amanda ainda lamento o fato de algumas pessoas ainda invalidarem sua vitória no BBB:

- Isso sim é o meu maior prêmio. Resolvi vir agradecer, porque quase um ano depois ainda recebo vídeos de pessoas que não validam a minha vitória. Mas a resposta está aí, então vou sempre focar nas pessoas que realmente importam.

No final, sem citar nomes, a ex-BBB falou sobre um participante de reality, e os internautas logo ligaram com o nome de Cezar Black:

- Inclusive pras pessoas que entram em outros realities esperando ter resultados diferentes, não adianta você mudar de programa se você continua sendo a mesma pessoa.

Eita!