MDIC divulgará dados consolidados mensais da balança até 5º dia útil, e não mais em 1º dia útil

O Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) passará a divulgar os dados mensais consolidados da balança comercial até o quinto dia útil de cada mês, e não mais no primeiro dia útil, como ocorre atualmente. A mudança será aplicada a partir dos dados de dezembro, que serão publicados em janeiro.

Já a exibição dos números semanais seguirá o mesmo modelo de agora.

O calendário com todas as datas até dezembro de 2024 ainda será divulgado pela pasta.

O diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do MDIC, Herlon Brandão, explicou que isso se deve a nova velocidade em que o órgão consegue rever e consolidar os dados preliminares que usualmente são divulgados no primeiro dia do mês - tempo que foi reduzido de até 15 dias para até cinco dias.

"Assim que divulgamos já começamos a rever o dado. Então, acontece que esse dado divulgado tem vida muito curta. Decidimos por isso unificar a coletiva dos dados mensais com a divulgação dos dados consolidados. Não vamos divulgar mais no primeiro dia útil, mas até o quinto dia", disse ele.