Diadema recebe visita de Ana Estela Haddad para diálogo sobre telemedicina

A secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, esteve na tarde desta sexta-feira (1º) para reunião com o secretário de Saúde do município, José Antonio da Silva. O prefeito José de Filippi Junior e a vice-prefeita Patty Ferreira também recepcionaram Ana Estela. O encontro teve o objetivo de conversar sobre possíveis novas parcerias entre o Ministério e a Prefeitura na área de telemedicina.

Ana Estela falou sobre as propostas que o Ministério da Saúde está desenhando para o programa SUS Digital, que é o grande programa para a transformação digital do SUS. "O município de Diadema já tem o prontuário eletrônico na atenção primária, está estudando a implantação do prontuário eletrônico na atenção hospitalar, então isso já é uma preparação", relatou Estela. "Agora nós vamos fazer um desenho da telesaúde, vamos trabalhar com a questão do complexo regulador, fizemos um planejamento de ações. Foi muito produtiva a reunião e eu tenho certeza que em pouco tempo o município vai avançar bastante na transformação digital", completou.

A expectativa do governo federal é que o SUS Digital comece a ser implementado em todo o país em março de 2024. "E importante a gente dizer o que isso traz de benefício para a população, que é a possibilidade da gente ampliar o acesso aos serviços de saúde, e por exemplo, ampliar a oferta de especialidades, da consulta especializada, entre outras", concluiu.

O secretário de Saúde de Diadema, José Antonio da Silva, destacou que a visita foi um momento muito importante e que a pasta já vinha, internamente, discutindo sobre telemedicina. "Saímos agora com a tarefa de fazer um diagnóstico da cidade e por orientação do nosso prefeito vamos colocar esse projeto em prática, se Deus quiser", pontuou.

A vice-prefeita Patty Ferreira exaltou a proximidade da cidade com o governo federal. "Faz toda a diferença termos no comando do país um aliado, alguém que realmente olha para as cidades, para os mais pobres, e com certeza essa parceria Diadema/Brasil, Lula/Filippi, vai trazer ainda mais conquistas para a nossa cidade."

Em outubro deste ano, Nísia Trindade, ministra da Saúde, já havia anunciado, durante visita ao município, diversos investimentos em Diadema, como no novo Hospital Municipal de Diadema (HMD), que vai receber R$ 287,35 milhões do Governo Federal. O novo prédio será construído onde hoje funciona a sede administrativa da Prefeitura, no Paço Municipal, no Centro.

Outro investimento importante que será feito na saúde de Diadema é a adequação do Pronto Socorro Central (PSC) para implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro, com investimento de R$ 5,7 milhões. A reforma vai criar 18 novos leitos. A habilitação do PSC como UPA Ampliada Porte III já está no Ministério da Saúde para validação.