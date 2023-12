Atlético-MG usará uniforme com homenagem ao capitão Réver em adeus diante do São Paulo

Um dos grandes nomes da história do Atlético-MG, o zagueiro e capitão Réver fará neste sábado seu último jogo oficial pelo time em Belo Horizonte. Na Arena MRV, será homenageado pelo clube com um patch com seu rosto nas camisas que o elenco vai utilizar diante do São Paulo, na penúltima rodada do Brasileirão.

A imagem de Réver estará na parte frontal da camisa e, além de sua assinatura, terá um trocadilho com o seu nome: FoRever, que significa para sempre em inglês. Apelidado de Capitão América pela conquista da Libertadores, o defensor se despedirá com 12 troféus conquistados pelo clube: além da América, ergueu a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, o Brasileirão de seis estaduais e duas Copas do Brasil.

Aos 38 anos, o zagueiro já defendeu o clube em 354 partidas e é apontado como um dos grandes ídolos dos torcedores, que já o imaginam como treinador no futuro. Ele vai fazer o curso da Confederação brasileira de Futebol (CBF) para ter o registro para desempenhar a função.

Neste sábado, na MRV Arena, Rever tem tudo para começar a partida com o São Paulo pelo fato de Jemerson estar suspenso - levou o terceiro amarelo diante do Flamengo - e pelas dores musculares na coxa do uruguaio Maurício Lemos. Fuchs já estava machucado. Formaria dupla com Igor Rabello.

O camisa 4 terá um grande público para prestigiá-lo em seu último jogo em Belo Horizonte. Ainda sonhando com o título - está três pontos atrás do líder Palmeiras - o Atlético-MG anunciou a venda antecipada de 45 mil ingressos. O clube arma grande festa e espera não ser surpreendido para manter a melhor campanha do segundo turno.