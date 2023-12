Igor Rickli encanta web ao compartilhar vídeo da família com os novos filhos: Cada dia é uma conquista

Ai meu coração! Nesta sexta-feira, dia 01, o papai Igor Rickli, casado com a ex-BBB Aline Wirley, compartilhou mais um vídeo da família que, atualmente, está passando por um processo de adoção de mais duas crianças. O casal de 39 e 41 anos de idade, respectivamente, já têm o pequeno Antônio, de 9 anos de idade, e agora tentam adotar outros dois pequenos com quem estão passando um tempo em Manaus, Amazonas.

Através de um reels fofíssimo postado no Instagram, Igor dividiu com os seguidores um passeio feito com as crianças para a cachoeira da Asframa, em Presidente Figueiredo, onde todos puderam passar um tempo juntos e se divertir muito. Além disso, o vídeo mostra a família visitando um viveiro de aves, com qual ficaram encantados!

Na legenda da publicação, o artista falou sobre como ele e a amada, Aline, têm conseguido se aproximar de seus filhos adotivos.

Cada dia é uma conquista? Com paciência, leveza e parceria a gente constrói uma relação de confiança e amor.

Ao que tudo indica, se tudo der certo, o pequeno Antônio ganhará um irmão e uma irmã para chamar de seus. Nos comentários do vídeo de Igor, internautas ficaram encantados com a nova fase vivida pela família.

Estou amando esse processo de vocês! Que sorte essas crianças tiveram em encontra vocês em seus caminhos!, declarou um internauta.

Parece até que sou da família, pois estou curtindo cada segundo dessas postagens e doida pra ver o rosto das crianças, afirmou outra usuária.