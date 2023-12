João Lucas, marido de Sasha Meneghel, lança música romântica com videoclipe cheio de imagens inéditas do casamento

O amor está muito no ar! João Lucas, marido de Sasha Meneghel, lançou nesta sexta-feira, dia 1º, sua nova música, Meu Bem, que é totalmente dedicada à sua esposa. O videoclipe também foi divulgado e emociona os espectadores com imagens inéditas do casamento do casal, ocorrido em 2021. Os registros também contam com a participação de Xuxa Meneghel e de Luciano Szafir, sogros do cantor.

Em entrevista para a GQ, João contou o que - e quem - o motivou a escrever a nova canção e entrar em um novo passo na carreira, já que o artista deixou de ser um cantor gospel para investir no pop:

- É a primeira música que lanço depois de dois anos. É sobre o dia em que pedi a Sasha em casamento e a princípio, fiz como um presente, mas ela pediu para que eu lançasse. Foi ela [Sasha] que me impulsionou a acreditar e a viver o sonho dessa liberdade.

Ele também explica como foi a saída do gênero cristão:

- Entrei nesse dilema quando fiz 18 anos. Comecei a ganhar coragem para enfrentar pensamentos e me posicionar contra ideologias que eram ditas como corretas. A Sasha entrou na minha vida e colaborou muito para que esse processo se acelerasse dentro de mim. Através dela, conheci pessoas e ouvi relatos dos quais, dentro da minha bolha, jamais ouviria, disse.

Apesar de não seguir mais a carreira no gospel, João reforça que nunca abandonou a fé em Jesus, somente parou de se relacionar com a religião.

A música é exclusivamente sobre a filha de Xuxa Meneghel e o quanto João é apaixonado na pessoa que ela é. E o clipe, com os registros do casamento, emociona a qualquer um que assiste.