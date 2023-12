Ancelotti elogia 'futebol moderno' de Bellingham e o vê parecido com o brasileiro Kaká

Carlo Ancelotti está encantado com o futebol do jovem Jude Bellingham. O meia inglês de somente 20 anos se tornou um dos principais jogadores do Real Madrid e fez o técnico compará-lo ao brasileiro Kaká, com o qual se consagrou campeão da Liga dos Campeões e do Mundo em 2007.

"Jude Bellingham é parecido com Di Stéfano, Cruyff ou Zidane? Não comparo, mas direi que ele tem muitas semelhanças com o Kaká. Estou surpreso com Bellingham assim como fiquei quando vi Kaká pela primeira vez. Não digo que se pareça com Kaká, mas tem muitas coisas dele", afirmou o treinador nesta sexta-feira.

Sob a direção de Ancelotti, Kaká foi o melhor jogador do mundo na temporada de 2007, na qual o Milan conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. O brasileiro, na época com 25 anos, desbancou Messi e Cristiano Ronaldo na disputa da Bola de Ouro. O jogador era o cérebro da equipe italiana, como Bellingham vem sendo neste ainda início de passagem pelo clube merengue.

"Jude Bellingham é um grande meio-campista, tem qualidades que nos faltam nessa posição", elogiou Ancelotti: "A qualidade, maturidade e caráter dele são incríveis para a sua idade", pontuou, ressaltando que o jogador tem somente 20 anos.

Todos os elogios ao jogador que veio do Borussia Dortmund surgiram após o treinador italiano ser questionado se ele jogaria contra o Granada, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Bellingham apenas correu em volta do campo e depois foi para a parte interna. Ancelotti tranquilizou os torcedores.

"Jude Bellingham não está machucado. Ele vai jogar amanhã", garantiu. "Ele só está cansado e com um desconforto no tornozelo, mas amanhã jogará", adiantou a escalação. Vini Júnior, por outro lado, continua fora, por causa de problema muscular.

Dia desses, Ancelotti já teve de responder se via Bellingham parecido com Zidane, outro astro da história do futebol que defendeu o Real Madrid, e listou as diferenças. "Zidane tinha uma qualidade individual única. Bellingham é um jogador de futebol moderno que cobre muito terreno."