Gabi Luthai e Teo Teló estão à espera do primeiro filho: O momento mais marcante e feliz de nossas vidas

A família vai aumentar! Gabi Luthai anunciou nesta sexta-feira, dia 1º, através de suas redes sociais, que está grávida do seu primeiro filho com Teo Teló.

A mamãe de primeira viagem postou um vídeo ao lado do marido e não escondeu a alegria com o momento. Segundo ela, o momento é o mais marcante e feliz da vida do casal.

Nossa família cresceu! O momento mais marcante e feliz de nossas vidas! Estávamos ansiosos pra compartilhar essa novidade com vocês, que sem dúvidas tem nos transformado dia após dia! Temos muito pra contar. Eu (Gabi) tenho muito pra contar. Enfim, somos 4 [com o cachorro] baby, Lutelo vem aí!

Através dos comentários, o casal recebeu o carinho de diversos seguidores e amigos, incluindo a cantora Lexa:

Eu AMO VOCÊS! E fico MUITO feliz de ver essa família linda crescendo!, escreveu.