Lucas Souza comemora eliminação de Kally Fonseca em A Fazenda 15: - Mau-caratismo no Brasil não funciona

Na noite da última quinta-feira, dia 30, A Fazenda 15 perdeu mais uma participante. Dessa vez, Kally Fonseca deixou o confinamento e fez a alegria de Lucas Souza, que comemorou muito com uma live no Instagram.

Com direito a champanhe para brindar, o influenciador, que se envolveu com a Jaque no reality rural, foi à loucura com a eliminação de sua ex-colega:

- Vai mentir na casa do c*****o. Vai mentir lá na p*t* que pari*, aqui em A Fazenda, não.

E não parou por aí:

- É isso aí, mau-caratismo no Brasil não funciona, porque o pessoal cancela. E é isso aí, povo brasileiro, bora cancelar esse povo mau-caráter.

Vale pontuar que Kally disputou a preferência do público com Nadja Pessoa e Radamés.