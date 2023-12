Superintendência do Cade aprova operação da Comercial Automotiva com Euro Repar Car Service

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo a Euro Repar Car Service do Brasil S.A e a Comercial Automotiva S.A. Segundo parecer divulgado pelo Cade, a operação consiste na aquisição pela Euro Repar de até 100% das ações representativas do capital social da Comercial Automotiva.

O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 1º de dezembro.

"Como justificativa para a realização da Operação, as Requerentes explicam que, para o Grupo Stellantis, a Operação representa uma boa oportunidade para diversificar sua atuação, bem como agregar valor e aprimorar as ofertas em termos de produtos, de forma complementar ao modelo de negócio atual, que proporcionarão melhor performance, conforto ou preço, ou uma combinação dos três, a seus clientes. Para a Vendedora, a Operação representa, além da continuidade do negócio, uma oportunidade de capitalização e investimento em suas demais atividades", diz o parecer.

A Euro Repar Car Service do Brasil S.A é indiretamente detida pela Stellantis N.V, a holding do Grupo Stellantis, um grupo automotivo global, resultante da fusão entre o Grupo FCA e o Grupo Peugeot.

A Comercial Automotiva S.A é de origem brasileira e concentra suas atividades na prestação de serviços automotivos e na distribuição e revenda de pneus e autopeças, por meio da rede de lojas próprias Dpaschoal, das distribuidoras DPK e KDP, além dos canais digitais e da atuação no segmento de recapagem de pneus por meio da RecMAXX.