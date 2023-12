Galaxy S23 FE: ainda compensa comprar o Galaxy S20 FE?

Recentemente, a Samsung anunciou a chegada ao Brasil do smartphone Galaxy S23 FE, com muitas vantagens e qualidades, na comparação com as versões anteriores do aparelho. Porém, apesar da proposta econômica da linha, o modelo já ultrapassa os preços do S23 normal no Brasil – com valores entre R$ 3.999 com 128 GB e R$ 4.499 para 256 GB.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A novidade não deve fazer com que os amantes da marca sul-coreana deixem de considerar a aquisição de outros modelos, como o Galaxy S20 FE, por exemplo, especialmente com opções ainda mais acessíveis entre os seminovos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Prova disso são os números da Trocafone, startup especializada na compra e venda de smartphones seminovos no Brasil. Somente no primeiro semestre de 2023, a empresa vendeu 128,5 mil aparelhos seminovos, um aumento de 13,3% no número de itens vendidos, na comparação com o mesmo período do ano passado.

“Estamos em um momento em que as pessoas estão repensando melhor seus investimentos, principalmente quando se deparam com preços mais elevados”, explica Rafael Steinhauser, Presidente do Conselho da Trocafone.

“No mercado de venda de seminovos de smartphones existe uma clara priorização pelos aparelhos de gerações anteriores e opções seminovas quando se trata de grandes marcas. Além disso, se antes trocava-se de aparelho a cada ano. Hoje, em geral, as pessoas demoram cerca de 24 meses para fazer essa substituição”.

O executivo destaca que o mercado de seminovos se encontra em crescimento no Brasil devido à busca dos consumidores por aparelhos que combinam funcionalidades modernas com preços competitivos.

“Na Trocafone, os aparelhos recondicionados significam opções usadas e revisadas por uma equipe técnica especializada, com eventuais reposições de componentes. O valor de um smartphone seminovo chega a ser até 40% mais barato, na comparação com os itens novos”, detalha Steinhauser.

Galaxy S20 FE seminovo: vale a pena?

Steinhauser destaca, ainda, que não há problema em querer ou precisar adquirir a última geração de um smartphone. Mas é importante que o consumidor tenha em mente que, no mercado de seminovos, também existe qualidade e funcionalidade a um preço mais acessível.

O Galaxy S20 FE, um dos mais populares da linha de edição de fã da Samsung devido ao seu melhor custo-benefício, também está entre os modelos seminovos mais vendidos, segundo a Trocafone. Lançado em 2020 com preços a partir de R$ 4.499, pode ser encontrado atualmente por menos de R$ 919,00 entre opções de segunda mão.

No Galaxy S20 FE, é possível encontrar câmera tripla, fotos de até 12 megapixels, armazenamento expansível, tela de 6,5 polegadas e ótimo desempenho graças às duas opções de processador.

A Samsung destaca o enfoque do aparelho na alta qualidade das fotos noturnas, com sensores no conjunto de câmeras que permite ajustar as imagens feitas no escuro com alto nível de nitidez. O modelo também apresenta duas versões: uma com conexão 4G e outra atualizada com acesso à rede 5G.

Em relação ao lançamento, o Galaxy S20 adquire vantagem principalmente nas bordas da tela, que são maiores no Galaxy S23 FE. A bateria do novo modelo, no entanto, segue o mesmo padrão dos smartphones antecedentes.

“O segredo ao adquirir um smartphone seminovo está em fazer uma compra segura, ou seja, por meio de uma empresa que faça uma investigação sobre a procedência do aparelho e, além de nota fiscal, ofereça garantia de, pelo menos, 90 dias para trocas e reparos”, recomenda o executivo.

A escolha do aparelho também depende das necessidades do usuário, que podem ser atendidas com uma opção mais econômica e ainda plenamente funcional.