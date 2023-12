Investimentos em construção nos EUA sobem 0,6% em outubro ante setembro

Os investimentos em construção nos Estados Unidos tiveram alta de 0,6% em outubro ante setembro, a uma taxa anual sazonalmente ajustada de US$ 2,02 trilhões, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou acima da expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4%.

O valor de setembro foi revisado para cima, para US$ 2,01 trilhões.