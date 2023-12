Obituário - 4 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Manoel Peixoto de Lima, 89. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ignez Perina Barbosa, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vilson Schilive, 83. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Dona Sinhá, em São Paulo, Capital. Dia 29. em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Silvia Costa, 83. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Maria Coimbra de Souza, 79. Natural de Carbonita (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Autônoma. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Conceição Corrêa de Oliveira, 78. Natural de Abatia (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

José Petrolli Candil, 78. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Álvaro Genaro, 63. Natural de Rubiácea (São Paulo). Residia no barro Jardim, em Santo André. Dia 29. Memorial Phoenix.

Aparecido de Brito, 62. Natural de Assaí (Paraná). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deusimar Nogueira Xavier Amaro, 59. Natural de Cotia (São Paulo). Residia no Nakamura Park, em Cotia. Dia 29, em Santo André. Memorial Bosque Paz.

Anderson Pereira da Hora, 49. Natural de Santo André. Residia em área livre, Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bruna Paolla Agrelli, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Amadeu da Silva, 91. Natural de Nova Granada (SP). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.

Alzira Viezzer Suster, 88. Natural de São Bernardo. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

Zulmiro de Amorim, 95. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Evangelista dos Santos, 68. Natural de Nanuque (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Ednaldo Vicente Ferreira, 63. Natural de Paranatama (PE). Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 29, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Antônia Aires Marim, 76. Natural de Assaré (Ceará). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdeci dos Santos, 59. Natural do Mirante de Paranapanema (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.