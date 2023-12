Preta Gil passa por cirurgia de retirada da bolsa de ileostomia e equipe tranquiliza: Está bem e se recuperando

Depois de ter sido diagnosticada com câncer no intestino grosso em agosto de 2022, a vida de Preta Gil virou de cabeça para baixo. Desde então, a cantora focou no tratamento, passou por sessões de quimioterapia e no dia 16 de agosto de 2023 fez uma cirurgia de retirada do tumor e a colocação de uma bolsa de ileostomia, que seguiu com ela por três meses.

Na madrugada no dia 1 de dezembro, a equipe de Gil usou suas redes sociais para divulgar a notícia de que ela havia realizado, com sucesso, a cirurgia de retirada da bolsa:

A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo. Em breve já deve ir para a semi-intensiva. Obrigada pelo carinho, orações e a preocupação de sempre. Já já ela mesma vem aqui falar com vocês

Que bom, né?