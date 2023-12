Jonas Brothers causam alvoroço ao compartilhar vídeo ao lado de brasileiros; fãs aguardam trio anunciar shows no país

Se era alvoroço que eles queriam, a missão foi cumprida com sucesso! Na última quinta-feira, dia 30, os Jonas Brothers compartilharam um vídeo ao lado de brasileiros, e ainda deram uma pitada de emoção a mais ao colocar a bandeira do Brasil ao final. Pois é, não bastou muito para que os fãs deixassem o nome da banda entre os assuntos do momento nas redes sociais.

Se você está por fora do fuzuê, a gente te explica! Os brasileiros estão na maior expectativa para que a banda anuncie logo datas de shows no Brasil. O trio está fazendo apresentações com a turnê The Tour. Five Albums. One Night.

Será que vem aí? Veja alguns dos comentários dos fãs nas redes sociais:

Bom dia, que dia ensolarado, que dia lindo, que diz feliz, passarinho cantando, criança brincando, é sexta feira? um ótimo dia pros Jonas Brothers soltarem o anuncio oficial da turnê no Brasil, não é?, escreveu uma internauta.

Show dos jonas brothers vai ser de fim de semana, vai ser um preço acessível e eles vão mimar a gente como a gente vem mimando eles há tempos e NÃO VAI CHOVER E NEM ESTAR UM CALOR INSUPORTÁVEL, comentou outra.

Então é daqui a pouco que anunciam jonas brothers no brasil?, disse outra.