Paul McCartney explica por que Beatles nunca vieram ao Brasil

Paul McCartney concedeu uma entrevista ao Conversa com o Bial, que vai ao ar nesta sexta-feira, 1. Na entrevista, ele fala sobre seu momento de carreira e a nova turnê. Segundo O Globo, ele explicará, ainda, porque os Beatles nunca vieram ao Brasil.

"A verdade é que nós simplesmente ouvíamos nosso agente", revelou Paul. "Ele nos dizia 'Vocês vão para o Japão', e nós dizíamos 'OK', e íamos para o Japão. Então, se ele nunca mencionasse o Brasil, nós nunca viríamos aqui".

Para Paul, esse processo mudou ao longo dos anos. O músico, que fez um show surpresa para 420 pessoas no Clube do Choro, em Brasília, revela que hoje tem mais poder de escolha. "Eu posso dizer para o meu produtor: 'quero ir para o Brasil, é possível?'", contou.

A entrevista também terá um depoimento sobre Now and Then, nova música dos Beatles. "É surpreendente porque a gente imagina que ela não conviveria com os outros clássicos, mas convive", falou o músico. "Algumas pessoas acham que John estava falando diretamente comigo na letra. E quer saber? Isso é muito legal de pensar, então eu fico com essa interpretação".

O programa completo será transmitido após o Jornal da Globo nesta sexta-feira, às 00h45, na TV Globo ou Globoplay.