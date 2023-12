Sabrina Sato revela que fará ceia de Natal com Duda Nagle após pedido de Zoe: - Ela até chorou

O Natal está chegando e alguns famosos já estão pensando o que vão fazer no dia da ceia. Entre eles, casais que se separaram, mas dividem um filho, precisam ter uma atenção maior para não acabar com a magia da data. Por exemplo, Sabrina Sato e Duda Nagle não têm problema em se juntarem pela felicidade da pequena Zoe.

Segundo Leo Dias, durante o evento de Natal da Seara na última quinta-feira, dia 30, a apresentadora confessou que a herdeira fez questão de pedir para os pais se reunirem para a comemoração, para evitar que a casa fique vazia. A conversa aconteceu enquanto eles celebravam o aniversário da pequena.

- Ontem estava com a minha mãe, a Leda [Nagle] e o Duda, comemorando o aniversário da Zoe e estávamos só nós cinco. A Zoe falou para mim: Ah, mãe, por que tem tão pouca gente aqui em casa? A nossa casa é sempre cheia. Ela até chorou. Daí expliquei que ela tinha que se preservar porque estava dodói e com febre, e que a gente ia comemorar depois com um festão. Daí começamos a falar sobre a ceia e da vontade de juntar todo mundo.

Sabrina também falou sobre a influência que Zoe tem em seu relacionamento com o ex, principalmente quando se trata de datas comemorativas:

- Vamos juntar todo mundo, como a gente sempre juntou. Estava até combinando com o Duda nossa ceia. Vai estar toda a galera reunida. Depois que a gente ganha filho, aprende a não arrumar encrenca no Natal, a gente aprende o significado da união e de ver o lado bom de todo mundo.

A apresentadora contou que a família tem um ritual que é seguido durante o Natal:

- Eu gosto de montar árvore e mesa, minha mãe faz o salpicão. Minha casa é uma bagunça organizada. Começa às 20h e não tem hora para acabar porque sempre vai chegando mais gente.

Vale lembrar que Sabrina e Duda anunciaram o fim da união em março de 2023, depois de passarem por inúmeras tentativas de fazer o relacionamento continuar funcionando.