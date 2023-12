Por R$ 9.999 e com bateria de lítio, moto elétrica SUDU A7 chega ao mercado

A SUDU lançou oficialmente no mercado brasileiro a sua nova motocicleta elétrica com bateria de lítio. Trata-se do modelo A7.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O SUDU A7 está disponível por R$ 9.999. Durante o período de lançamento, ao comprar na loja oficial da empresa no Mercado Livre, os clientes podem parcelar em até 10 vezes sem juros.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Comparado às motocicletas elétricas tradicionais com bateria de chumbo, o SUDU A7 possui uma nova de lítio. Com isso, o veículo fica mais leve. A bateria, mais durável e com maior autonomia.

O alcance máximo do SUDU A7 é de 65 km. A velocidade máxima é 65 km/h. O modelo conta com recursos como proteção inteligente contra roubo, amortecedores hidráulicos, um grande display e iluminação em LED. Com isso, a moto proporciona experiência de condução mais segura e confortável.

SUDU A7: elétrica e bateria de lítio

A bateria tem um impacto direto na vida útil das motocicletas elétricas. O SUDU A7 é equipado com uma bateria de lítio de grande capacidade de 72V20Ah, proporcionando uma autonomia de até 65 km.

Com capacidade de autonomia robusta, você pode percorrer distâncias maiores sem se preocupar com a autonomia. Ideal para uso diário, o modelo exige apenas uma carga por semana.

Graças às características da bateria de lítio, a vida útil do A7 pode atingir 4-5 anos, sem a necessidade de substituições frequentes como ocorre com as baterias de chumbo-ácido, proporcionando tranquilidade e praticidade.

A bateria de lítio é compacta e leve, tornando toda a motocicleta mais leve, facilitando a condução e proporcionando uma experiência de condução mais confortável. O A7 possui um carregamento rápido e suporta a remoção da bateria, levando cerca de 5 a 6 horas para carregar completamente a bateria (de 0% a 100%).

SUDU A7 possui um torque robusto de 100N.m, equipado com um motor de alta potência de 3000W, proporcionando um excelente desempenho em subidas. Isso permite subir facilmente aclives com inclinação de até 25%, sem a necessidade de assistência externa.

O SUDU A7 possui três opções de velocidade, além de freios a disco hidráulicos dianteiros e traseiros, sistema de amortecimento hidráulico, função eletrônica antirroubo, tela grande e luzes LED, oferecendo uma experiência de condução mais segura e confortável.

O assento utiliza espuma de alta elasticidade, proporcionando suavidade e conforto, mesmo em viagens prolongadas.

Como uma motocicleta elétrica de alto desempenho com bateria de lítio, o SUDU A7 tem um preço competitivo de apenas R$ 9.999 – mais acessível do que todas as outras motocicletas elétricas com bateria de lítio no mercado.

O SUDU A7 está disponível em três cores: preto, cinza e vermelho.

O SUDU A7 já está à venda no Mercado Livre. Durante o período de lançamento, os clientes podem parcelar em até 10 vezes sem juros. Ambos os modelos estão disponíveis para entrega imediata, garantindo que os pedidos sejam despachados imediatamente, sem preocupações com atrasos prolongados na entrega pela fabricante.

A Sudu tem representantes no Brasil e oferece a possibilidade de test drive. Para comprar, clique em https://bit.ly/3GoNULo. Abaixo, a lista de parceiros da empresa no País.