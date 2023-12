Enel isentará de pagamentos clientes da tarifa social

A Enel anunciou nesta quinta-feira (30) que vai isentar de tarifa por três meses os clientes de baixa renda que ficaram 48 horas ou mais sem energia elétrica durante o apagão do dia 3 de novembro, ocasionado por forte ventania e temporal. Serão beneficiados os clientes cadastrados na tarifa social e também os eletrodependentes (que utilizam equipamentos elétricos para sobreviver). A isenção valerá já a partir deste mês para clientes previamente cadastrados na operadora. Caso o cliente possua débitos anteriores com a distribuidora, até três contas em atraso serão abonadas em substituição à isenção.

A Enel observa que a medida tem caráter excepcional segundo os critérios definidos na Lei n° 10.438, de 2002. Em nota, a companhia se solidarizou com todos os consumidores impactados pelos transtornos causados pelas tempestades à rede elétrica.

Cerca de 4,2 milhões de pessoas foram afetadas diretamente por problemas de abastecimento de energia na Capital e mais 23 municípios da Região Metropolitana devido aos problemas gerados pelos eventos climáticos. No Grande ABC, foram 556.621 mil residências atingidas. A cidade mais afetada na região foi Santo André, com 238.316 domicílios registrando falta de energia elétrica. Depois, vem São Bernardo, com 124.573. Em seguida, Diadema, com 76.016; Mauá, com 55.117; São Caetano, com 48.695; Ribeirão Pires, com 9.756; e Rio Grande da Serra, com 4.148.

Questionada pelo Diário, a Enel não informou a quantidade de clientes que serão beneficiados.