Bolsonaro e o filho Eduardo são homenageados na Câmara

Deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PL) esteve na Câmara de São Bernardo, na noite de ontem, para receber o título de cidadão são-bernardense. Ele também recebeu o título pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi agraciado com a honraria. A cerimônia foi marcada por protestos de movimentos sociais no lado de fora da Câmara, além de manifestações no plenário durante o discurso do deputado.

Mesmo não comparecendo à cerimônia, o ex-presidente gravou vídeo à Câmara agradecendo a homenagem, proposta pelo vereador Paulo Chuchu (PL), principal representante bolsonarista no Legislativo da cidade e ex-assessor de Eduardo.

“Fico muito honrado com o título e assumo o compromisso de, na primeira oportunidade, visitar vocês nessa cidade maravilhosa”, disse Bolsonaro no vídeo.

Eduardo também garantiu a presença do pai na cidade futuramente, principalmente durante a campanha eleitoral do ano que vem, a qual, segundo ele, será importante para definir os rumos de 2026.

“Nosso principal foco é em 2026, mas antes precisamos mostrar nossa força nas eleições do ano que vem. Fazer o maior número de prefeitos possível, ter grandes bancadas de vereadores e assim encaminharemos a nossa retomada para 2026”, declarou o parlamentar.

O discurso do deputado foi marcado por um protesto de Ananias Andrade, ex-candidato a vereador no município e um dos organizadores da manifestação contra as homenagens. Ananias gritou “seu pai é genocida” durante a fala de Eduardo, o que levantou a ira dos bolsonaristas presentes, que ameaçaram agredí-lo. Ele foi levado para uma sala que fica no alto do plenário da Câmara, onde conversou com policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais) e da GCM (Guarda Civil Municipal).

Cerca de dez minutos depois, Ananias foi retirado do plenário sob escolta dos policiais, enquanto os bolsonaristas tentavam agredí-lo. O trabalho da imprensa foi dificultado por atos violentos dos presentes e também pelas tentativas, por parte de alguns agentes da GCM, junto de assessores de Paulo Chuchu, de impedir a equipe do Diário de registrar em vídeo a confusão.

Durante a retirada de Ananias, Eduardo pediu para que o público se acalmasse. “Ele só quer chamar atenção. Se ficarem gritando com ele, vão fazer exatamente o que ele quer. Deixa ele fazer o showzinho dele, não nos incomoda”, disse o deputado.