PMI industrial (final) do Japão cai a 48,3 em novembro, apontam S&P Global e Jibun

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão recuou de 48,7 em outubro para 49,8 em novembro, segundo leitura final divulgada pela S&P Global, em parceria com o Jibun Bank. Os números apontam que a atividade do setor seguiu contraindo em novembro.

O relatório destaca que, embora modesta, a redução foi a mais forte registrada desde fevereiro. "A contração refletiu ajustes de produção em resposta à demanda mais fraca e à falta de lançamento de novos produtos", indica o documento.